Geen vuurkorf meer voor Helmonder (49) na brand in zijn tuin die hem tachtig uur taakstraf kan kosten

WK kunstrijden Lindsay van Zundert rijdt op safe de finale binnen: ‘Nu heb ik niks meer te verliezen’

Voor de derde keer op een rij is Lindsay van Zundert er in geslaagd om - op safe - de finale van het WK kunstrijden te halen. In het Japanse Saitama schaatste de tiener uit Etten-Leur een meer dan foutloze korte kür. En nu gaan we knallen in de lange kür.’