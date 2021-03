Geen versoepelingen: Brabantse horeca-uitbaters voelen zich ‘blij gemaakt met een dode mus’

Mensen die op het terras genieten van een glas bier, wijn of fris: met Pasen op komst zou het een prachtig vooruitzicht zijn. Al zag Arlett Vanderheyden, eigenaresse van het Bredase eet-en biercafe Belgique, dat de coronacijfers afgelopen week weinig hoop boden. ,,Sinds vorige week waren we bang dat dit de uitkomst zou zijn. De weken daarvoor hebben we alles in gereedheid gebracht om met Pasen weer open te gaan.” Het is wéér een tegenslag voor de kroegeigenaresse, die het terras op slot houdt. ,,Maar we bereiden paasmenu's voor, die mensen af kunnen halen.”