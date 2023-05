Geen struikelstenen, maar hoe kunnen we de in Schijndel geboren Joden toch gedenken?

SCHIJNDEL/VEGHEL – De kleine Joodse gemeenschap in Schijndel was daar al ruim voor de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Toch zijn er achttien in Schijndel geboren Joden omgekomen in Duitse vernietigingskampen. Hoe kunnen zij blijvend worden herdacht in hun geboortedorp?