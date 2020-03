Geen spitsuur op snelwegen want woensdagochtend is Brabant filevrij: ‘Dit zien we normaal alleen met carnaval’

Het mag rond 08.00 uur dan normaal gesproken spitsuur zijn op de Brabantse snelwegen, maar woensdagochtend is daar totaal geen sprake van. De ANWB meldt zelfs dat er in Brabant, en Limburg, woensdagochtend files staan. De spits op een gemiddelde woensdagochtend is al niet al te druk, maar dit is toch behoorlijk uniek.

Een woordvoerder van de ANWB duidt hoe zeldzaam een filevrij Brabant is. ,,Brabant is qua files altijd een drukke provincie. Dus dit gebeurt niet vaak. Helemaal geen files zien we normaal alleen met carnaval. Bij Antwerpen en in het Ruhrgebied staat het verkeer gewoon vast, maar dat is tot aan de grenzen van Limburg en Brabant. Natuurlijk zien we wel gewoon transitverkeer dat over de snelwegen in die provincies rijdt, maar dat zorgt dus niet voor grote problemen en het is er een stuk rustiger dan net over de grens.”