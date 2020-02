Geen speciale carnavalstickets en busritten in Zuidoost-Brabant; in Midden- en West-Brabant wel

Live Justitie luisterde en keek maanden mee in ‘het kantoor’ van Martien R. en zijn organisa­tie

12:39 DEN BOSCH/OSS - Politie en justitie hebben maandenlang stiekem in de keuken kunnen kijken van Martien R. en zijn handlangers. Dat bleek maandag tijdens de rechtszaak in Den Bosch. Niet alleen zijn gesprekken in ‘het kantoor’ aan de Hoogheuvelstraat in Oss langdurig afgeluisterd, ook zijn er beeldopnamen gemaakt van alle handelingen die in de schuur achter een woonwagen werden verricht.