Geen 'saaie schooldag', maar allemaal naar het zwembad of de bioscoop

Door de landelijke staking van basisschoolleraren hebben leerlingen een extra vrije dag. Waar in West-Brabant gaan ouders met hun kinderen naartoe? En welke bedrijven spelen slim in op deze vrije dag?

In Monkey Town Halsteren is het volgens behoorlijk druk. ,,Meestal is het hier op een doordeweekse donderdag heel rustig. Nu hebben we extra personeel in moeten zetten.'' Volgens eigenaresse Anne-Rose Broere voelden ze wel aan dat het drukker zou worden. De druktepiek is waarschijnlijk tussen 13.00 en 14.00 uur.

De zwembaden de Stok in Roosendaal en de Schelp in Bergen op Zoom laten op hun website weten dat ze vervroegd open zijn. Normaal is recreatief zwemmen in de Stok vanaf 19.00 uur 's avonds mogelijk. Speciaal voor vandaag kunnen waterratten al om 12.00 terecht. Receptionisten van beide zwembaden beamen dat er al vaak over de telefoon naar de openingstijden is gevraagd.

Geen 'saaie schooldag'

In Roosendaal biedt hockeyclub de Pelikaan 'in plaats van een saaie schooldag', een dag vol met spelletjes en hockeytraining. Zowel jonge leden als hun neefjes, nichtjes, broers en zussen zijn welkom. Volgens barbeheerder Ciska was de training in de regen van 's ochtends goed te doen. ,,En ze kunnen wel wat hebben.'' 42 kinderen doen vandaag mee.