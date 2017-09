Geen operaties in Tilburgs ziekenhuis door digitale storing

'Drugspost­kan­toor' in Boxtel gaat half jaar op slot

10:44 Burgemeester Mark Buijs doet een ruimte in een pand aan de Duit in Boxtel voor een half jaar op slot. In het bedrijfspand deed de landelijke opsporingsdienst 9 augustus een inval en trof in een van de ruimten een postorderbedrijf aan dat in hard drugs handelde. Ook werden er hoeveelheden synthetische drugs gevonden.