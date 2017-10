Geen misbruik 'maar groepsseks in goed overleg' zegt Tilburgse verdachte: 'Ze nodigde ons zelf uit'

Auto marechaussee rijdt in sloot na achtervolging van bromfietser; persoon te voet gevlucht

16 oktober VELDHOVEN - Een bromfietser die zich maandagavond verdacht gedroeg en aan een politiecontrole wilde ontsnappen is met zijn bromfiets in de sloot gereden op de Oersebaan in Veldhoven. De persoon is er te voet vandoor gegaan en nog niet gevonden.