Geen fusie tussen Helmond Marketing en Land van de Peel; ’Te veel verschillen en te weinig draagvlak’

Transferpe­ri­ke­len en blessures, maar geen paniek bij RKC: ‘Lastig, maar dat is al drie weken zo’

De selectie van RKC is niet bepaald ruim, tegen NAC zaten er woensdag maar vijf veldspelers op de bank. En dus moeten sommige spelers al flink wat minuten maken in de voorbereiding. Niet ideaal, maar dat is nu eenmaal ook het lot van RKC. ,,Er speelt altijd wel iets in deze periode.”