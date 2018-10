Geen Brabantse cateraar meer in provinciehuis; het moet goedkoper

DEN BOSCH/VEGHEL - Cateraar Hutten uit Veghel stopt vanaf 1 januari met de catering het provinciehuis, zo blijkt uit een memo van gedeputeerde Christophe Van der Maat aan de Statenleden. De provincie is na Europese aanbesteding in zee gegaan met Vermaat Bedrijfshoreca. Dat bedrijf komt niet uit Brabant, maar is vijf tot tien procent goedkoper.

Verschillende fracties in de Provinciale Staten uiten in februari flinke kritiek op de cateringkosten van de provincie Brabant, na publicaties in het Brabants Dagblad. Deze krant meldde dat in het provinciehuis de afgelopen drie jaar voor een bedrag van ruim vier miljoen euro aan gemeenschapsgeld is opgegeten en opgedronken. Bij borrels, lunchen, bijeenkomsten en vergaderingen. Met name PVV en SP vonden die kosten veel te hoog. De gunning aan Vermaat levert volgens de gedeputeerde ‘een kleine besparing’ op. Het gaat om vijf tot tien procent op de cateringkosten. ,,Voor deze aanbesteding is een plafondbedrag gesteld van 390.000 euro. Dit is lager dan de kosten die in de afgelopen jaren werden begroot voor de catering‘’, stelt woordvoerder Catelijne Thomasssen desgevraagd.

De provincie ontkent dat de wisseling te maken heeft met de kritiek op de kosten. ,,Het huidige contract van Hutten loopt aan het einde van dit jaar af en daarom hebben we met een Europese aanbesteding de opdracht voor een nieuw contract op de markt gezet.” Er is volgens de gedeputeerde naar aanleiding van de kritiek al eerder gekeken naar versobering van een natje en droogje bij de vergaderingen en er is kritisch gekeken op de inzet van catering. Ook bij het nieuwe contract is sprake van een versobering bij vergaderingen. Hutten, sinds 2008 huiscateraar van de provincie, heeft er dit keer voor gekozen om niet mee te dingen. ,,Op dit contract lijden wij fiks verlies. We voelen ons daarom niet geroepen om in te schrijven”, verklaart Bob Hutten. Hij voegt toe: ,,Maar voor mij en voor de medewerkers, ik voel me een echte Brabander en wij zijn een echt Brabants bedrijf, doet dit wel pijn.”

Quote Voor mij en voor de medewer­kers, ik voel me een echte Brabander en wij zijn een echt Brabants bedrijf, doet dit wel pijn Bob Hutten

Brabants

Vermaat is géén Brabants bedrijf -de tweede grootste cateraar van Nederland komt uit IJsselstein- maar werkt volgens de provincie wél met ‘producten en mensen van eigen bodem’. Bij een Europese aanbesteding is het niet mogelijk om op voorhand naar een locatievoorkeur te kijken.,,Er is daarom specifiek gevraagd naar elementen die horen bij onze Brabantse cultuur: duurzaamheid en streekproducten. Deze cateraar heeft in zijn aanbod rekening gehouden met een Brabants concept, waarbij ze gebruik willen maken van producten en mensen uit Brabant”, aldus de provinciewoordvoerder.