Geen Arriva bussen in Brabant door grootschalige staking: 'Niet verantwoord'

Volgens een woordvoerder van Arriva staken er momenteel zoveel chauffeurs in Brabant dat het niet verantwoord is om de gewone dienstregeling te rijden. Daardoor rijden er momenteel geen bussen in de provincie. Dat zou later op de dag kunnen veranderen.



Door de staking rijden ook helemaal geen bussen in de provincies Friesland, Groningen, Zuid-Holland en Limburg. In de laatstgenoemde provincie rijden ook geen treinen van Arriva.