Geef uw mening: Nederland moet hulp bieden aan IS-vrouwen

De omstandigheden in de detentiekampen in Syrië zijn erbarmelijk, er is amper eten, het is er snikheet in de zomer, ijskoud in de winter en er heersen ziektes. De situatie is er zo onmenselijk dat – hoe erg het ook is wat de vrouwen hebben gedaan – de Nederlandse staat hen wel te hulp móet schieten. Of ziet u dat anders?