Geef uw mening: Ik wil een politiebureau terug in mijn buurt

geef uw meningDe afgelopen zes jaar zijn tientallen politiebureaus in Brabant gesloten als gevolg van de bezuinigingen in het kader van de Nationale Politie. Van de 56 bureaus die Brabant in 2013 nog telde, zijn er vandaag de dag nog 23 open.

Er zijn op plekken wel politieposten voor -bureaus in de plaats gekomen, maar daar kunnen burgers niet terecht voor een aangifte of om melding te maken van overlast of ongure praktijken. Hoe ervaart u het verdwijnen van het politiebureau in uw omgeving?

De politie gaat met zijn tijd mee. Moderne communicatiemiddelen hebben het fysiek aanwezig zijn van een politiebureau in elke plaats of wijk overbodig gemaakt. Burgers kunnen aangifte doen via de computer of hun mobieltje en agenten zijn mobieler geworden dankzij de nieuwste technieken. Burgers hebben geen politiebureau om de hoek meer nodig, zo is de gedachte.

Maar is dat ook zo? Stappen dorpelingen in hun auto om in een andere plaats bij een bureau ergens melding van te maken? Bellen zij een agent als ze onraad vermoeden? Het politieloze platteland dreigt steeds meer een luilekkerland voor criminelen te worden. En in geval van spoedmeldingen zijn agenten lang niet altijd meer binnen het afgesproken kwartier op locatie.

Wat vindt u?