Geef uw mening: Er zijn genoeg plekken voor campers op campings

Waarom zouden we in Nederland openbare ruimte moeten vrijmaken voor mensen die graag met een kampeerauto op vakantie gaan, terwijl kampeerders die hun caravan voor of na hun vakantie een weekje bij huis op een parkeerplek neerzetten, na twee dagen al gemaand worden hun sleurhut te verwijderen? Dat gebeurt omdat Nederland geen openbare camping of stallingsplaats wil zijn.

Wat denkt u?

Hoort het vrije gevoel bij de aanschaf van een camper? Zou zo'n compleet huis op wielen, dat gemaakt is om mee rond te trekken, op zoveel mogelijk plekken in Nederland moeten kunnen staan, zoals dat vaak wel kan in andere landen? En wat zijn dan geschikte locaties? Waar is het wel gewenst en waar absoluut niet? Want we houden allemaal van vrijheid, zee, strand en mooie natuur. Daar willen we allemaal graag vanaf de eerste rang van genieten, toch?