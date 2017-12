'Geef smartengeld aan Tilburgse slachtoffers chroom-6'

Voorzitter Peter van der Velden van de onderzoekscommissie, licht het advies vrijdag toe in het Brabants Dagblad. ,,We zien het als een vergoeding wegens ondervonden angst en vrees over hun gezondheidssituatie. Je kunt het ook smartengeld noemen, ja."

De commissie laat het aan B en W om de de hoogte van die vergoeding te bepalen. Een kleine 800 mensen zou ervoor in aanmerking komen. Het advies legt gewicht in de schaal: B en W vroegen er zelf om. Dat gebeurde toen bleek dat het wetenschappelijk onderzoek naar de affaire door het RIVM opnieuw vertraging opliep. ,,Daarmee duurt de onzekerheid voor deze kwetsbare groep weer langer", zegt Van der Velden, oud-burgemeester van Breda.

Drempel

De door de commissie voorgestelde vergoeding komt bovenop de 385 euro waarop Tilburgse betrokkenen in 2018 voor het derde achtereenvolgende jaar aanspraak kunnen maken. Dat bedrag komt overeen met het eigen risico van de zorgverzekering en is in 2016 door B en W bedoeld om de drempel weg te nemen voor medische onderzoek.

De vergoeding staat los van eventuele gezondheidsschade. ,,Het is voor de gemeente dus nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid", zegt Van der Velden. ,,Omgekeerd zien betrokkenen hiermee niet af van een eventuele schadeclaim. De vergoeding kan daarop wat ons betreft later ook niet in mindering worden gebracht."

Namens een 20-tal oud-medewerkers van 'tROM claimde raadsman Rob Bedaux onlangs bij de gemeente een schadebedrag van 8000 euro per persoon. Op basis van internationale jurisprudentie hebben betrokkenen daar in zijn ogen recht op, los van eventuele gezondheidsproblemen.

Coulance

Het ministerie van Defensie heeft een coulanceregeling voor medewerkers die - veelal redelijk beschermd - met chroom-6 houdende verf hebben gewerkt. Aan zo'n 250 schrijnende gevallen zijn alvast bedragen uitgekeerd van 3000 tot 15000 euro. De commissie van der Velden acht zo'n regeling voor Tilburg niet opportuun. ,,De situatie hier is onvergelijkbaar met die van mensen die vaak jaren in strict omschreven functies een formeel dienstverband hadden."

Wethouder Erik de Ridder (CDA, Arbeidsmarkt) laat weten dat momenteel op basis van het advies een voorstel wordt voorbereid. Dat wordt in de eerste weken van januari in B en W besproken. ,,Het college onderkent de situatie waarin betrokkenen zich bevinden en doet er dus alles aan om zo snel mogelijk tot een zorgvuldig en weloverwogen besluit te komen”, zegt zijn woordvoerster.