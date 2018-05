Gedupeerde Bureau Brabant-jongen (19) gaat uit van wraakactie: 'Hij zei: je komt er nog wel achter'

Tegen deze man of vrouw wordt in de loop van de week aangifte gedaan, verzekert zijn familie. ,,Die persoon maakte een foto van hem en zei: je komt er nog wel achter wat ik met deze foto ga doen”, beweert een neef van het slachtoffer.

Doodsbedreigingen

De 19-jarige jongen wordt de afgelopen dagen met de dood bedreigd, nadat hij maandag werd aangewezen als een verdachte van een zware mishandeling in Tilburg.

Hij zou een bejaarde man een schedelbasisfractuur hebben toegebracht door hem van de trap te duwen. Kijkers van het opsporingsprogramma reageerden geschokt en gaven de jongen de volle laag. Sommigen van hen wisten hem zelfs te traceren op sociale media.

'Hij is als de dood'

,,Hij durft simpelweg niet meer over straat. We zetten hem af en halen hem ook weer op, hij wil geen moment alleen zijn”, laat zijn neef weten. ,,Ik heb later vandaag een gesprek met de directeur van zijn school. Als hij niet kan garanderen dat mijn neefje niets ernstigs overkomt, dan blijft hij thuis. Hij is als de dood dat er nog steeds mensen denken dat hij ertoe in staat is oude mensen te mishandelen. Dat ze wraak op hem willen nemen.”

Quote Mensen dreigen mijn neefje van de trap te gooien en hem op straat in elkaar te slaan Neef Volgens de neef is de aanstichter van deze ellende een bekende van de familie. Hij zou op straat een foto hebben gemaakt van de jongen. ,,Mijn neefje zei daar wat van, waarop die persoon zei dat hij er nog wel achter zou komen wat er mee ging gebeuren.” Wat de relatie is tussen deze onbekende persoon en de 19-jarige Tilburger, wil de neef in belang van de juridische zaak nog niet kwijt. ,,Dat komt vanzelf wel, als alles rond is.”

Schadeclaim

Voornemens zijn er om een schadeclaim in te dienen en om aangifte te doen, tegen zowel de politie als tegen Omroep Brabant, de zender waarop de foto verspreid werd. ,,Dat lijkt mij niet meer dan logisch als je ziet hoe vaak die uitzending is bekeken en hoe vaak die opsporingsberichten zijn gedeeld. Mensen dreigen mijn neefje van de trap te gooien en hem op straat in elkaar te slaan. Dat is toch niet normaal? Hoe zou jij het vinden als je als een crimineel wordt weggezet, als een beul, nota bene op de televisie?”