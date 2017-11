Gebruik van anabole steroïden voor 'killer body' past in de huidige tijd

Gebruik van anabole steroïden om een 'killer body' te kweken past in de huidige tijd. Wel een brede torso en een six pack, maar daar niet veel voor moeten doen.

Dat jong-volwassenen vaker grijpen naar illegale middelen als anabole steroïde om hun lichaam in de gewenste proporties te krijgen, is een teken van de tijd. ,,Ze willen snel resultaat zien", zegt Vic van Dijck, jongerenwerker in Gemert-Bakel. ,,Ik hoor het zeggen: 'Effe een kuurtje doen'. Mannen willen een bredere torso en een six pack. Vrouwen willen grotere billen en borsten en een platte buik. Maar daar willen ze niet te veel voor doen."

Van Dijck is in overleg met verslavingsinstelling Novadic-Kentron, gemeente, politie, scholen en welzijnswerkers om het gebruik van anabole steroïden in beeld te krijgen. Het middel is illegaal op grond van de geneesmiddelenwet, maar staat niet in de Opiumwet, zegt Daniëlle van Pareren, teamleider van Novadic Kentron. ,,Het heeft wel bijwerkingen. Agressie, een depressie, karakterverandering." Ook lichamelijke effecten zijn mogelijk, zoals haaruitval en puistjes.

Verslaving

Toch zit er wel een verslavend element aan, zegt jongerenwerker Van Dijck: ,,De gebruiker kan verslaafd raken aan het effect." Er zit ook een oplopende schaal in het gebruik, ziet hij: ,,Het begint met pillen, daarna drankjes en uiteindelijk injecties."

De gebruikers moeten niet denken dat ze een 'killer body' krijgen door alleen maar middelen te slikken of te spuiten, zegt Van Dijck, zelf naar eigen zeggen fanatiek vechtsporter. ,,Als je wel anabole steroïde gebruikt maar niet sport, word je juist vadsig." Een breed en sterk lichaam louter via trainingen opbouwen kost veel tijd. De middelen kunnen daar wel aan bijdragen omdat de gebruiker langer en zwaarder kan trainen.

Nieuwsbrief

In een nieuwsbrief noemde Novadic Kentron met name de steden Helmond en Werkendam waar actie is ondernomen om het gebruik in kaart te brengen. Maar zowel Van Pareren als Van Dijck benadrukken dat het probleem in deze twee steden niet groter is dan elders. ,,Het is landelijk, begonnen in de grotere steden en nu afgezakt naar de regio", zegt Van Dijck, die eerder als jongerenwerker in Utrecht actief was. Van Pareren zegt dat het gebruik in deze twee steden ter sprake is gekomen in het overleg tussen de diverse hulpinstanties en gemeenten. ,,We willen inzetten op preventie en herkenning", zegt Van Pareren.

Het gebruik neemt merkbaar toe. Zo kreeg de politie in Helmond in 2015 nog 38 meldingen, bijvoorbeeld van achtergelaten injectienaalden op hangplekken. In 2016 groeide dat naar 45 meldingen. In de eerste helft van dit jaar staat de teller al op 32.