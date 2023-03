Gebrek aan scorend vermogen nekt Waalre: ‘Ondanks enig cynisme blijft de sfeer goed’

Opdrachtge­ver voor meerdere brandstich­tin­gen in Oss moet voor 2,5 jaar de cel in

DEN BOSCH/OSS - De 54-jarige Jack van den H. is volgens de rechtbank Oost-Brabant degene die in 2017 opdracht gaf tot meerdere brandstichtingen in Oss. Doel was om de verzekering voor tonnen te tillen. Hij krijgt 2,5 jaar cel.