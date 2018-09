Gasverbruik in Brabant neemt af, maar in Rucphen meer dan in Breda

Nadat het gasverbruik in Brabant de afgelopen jaren alleen maar toenam, liepen de cijfers in de gemeentes vorig jaar voor het eerst weer terug. Dat blijkt uit recent bijgewerkte cijfers van het CBS. In grote steden als Breda was dat minder dan in kleinere gemeenten als Rucphen, hoewel er in Breda wel veel minder m3 gas verbruikt werd. Hoe kan dat?

In Breda werd een gemiddelde van 1.020 m3 gas per huishouden verbruikt. Dat is een groot verschil ten opzichte van Rucphen met gemiddeld 1.730 m3 gas per huishouden. Maar als je kijkt ten opzichte van het jaar daarvoor, valt de procentuele daling in Breda best mee. Het verbruik is daar met 4,7 procent gedaald vorig jaar. Platelandsgemeenten, zoals Drimmelen (-5,8 procent) en Rucphen (-6,5 procent) deden het wat dat betreft veel beter.

Steden

Uit de cijfers blijkt dus dat in de steden het gasverbruik lager ligt dan in landelijke gebieden. Dat heeft te maken met het feit dat vrijstaande woningen meer gas nodig hebben dan bijvoorbeeld een appartement. Daarmee is het gemiddelde gasverbruik in gebieden waar veel vrijstaande woningen staan hoger. En vrijstaande woningen zie je natuurlijk veel meer in landelijke gebieden dan in de binnenstad. Dat staat dus los van hoeveel procent het verbruik gedaald is in een gebied.

Uitzondering

Er zit een uitzondering tussen de cijfers: in de gemeente Son en Breugel nam het gasverbruik juist toe in 2017, met ruim 2,2 procent. Daarnaast verbruikten ze met een gemiddelde van 1.820 m3 gas per huishouden ook het meest van heel Brabant. Son en Breugel is daarmee een van de drie gemeenten in Nederland waar het verbruik toenam.