Gast vindt parel in oester in brasserie in Rosmalen: 'Zó gaaf’

De gelukkige vindster is de Empel woonachtige Karin de Winter. Ze zat nietsvermoedend te lunchen toen ze opeens een glad balletje in haar mond voelde. ,,Normaal ben ik altijd voorzichtig of er niet stukje van de schaal in zit‘’, vertelt ze. ,,Maar het was dit keer een klein pareltje.‘’ Ze schakelde meteen het personeel in, dat dolenthousiast reageerde.



Bijzonder detail: het is de tweede (!) keer dat De Winter een parel aantreft in een oester. Zo'n 4 jaar geleden was het ook al raak op Ameland. ,,Ja, echt bizar hè? Ik denk dat ik zo maar een staatslot ga kopen‘’, zegt ze lachend. De eerste parel heeft ze nooit laten taxeren. ,,Die ligt thuis in een filmkokertje, maar deze ga ik wel laten taxeren. Of ik betaal er zo de lunch mee.‘’