Gamedienst Utomic uit Eindhoven officieel van start

Video Mogelijk grote Pools-Nederland­se drugsbende opgerold na actie in Brabant

10:13 EINDHOVEN/SCHIJNDEL - De grote actie tegen drugscriminaliteit die maandag 16 april in het zuiden van het land plaatsvond, leverde niet één maar vier drugslabs op. In totaal zijn op die dag zeventien locaties doorzocht, waaronder in Uden, Den Bosch, Oss en Best, en werden zeven verdachten opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat Nederlanders en Polen samenwerken in een criminele organisatie.