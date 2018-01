Gaby en haar gezin moeten rondkomen van 50 tot 70 euro per week

De cijfers over armoede

Als het om het percentage lage inkomens gaat in het verspreidingsgebied van dagblad De Gelderlander, dan springen de gemeenten Arnhem en Nijmegen eruit met respectievelijk 13,6 en 12,4 procent in 2016. In beide steden gaat het om zo'n 21.000 huishoudens. Grote steden scoren altijd hoog in dit soort lijstjes: Groningen, Amsterdam en Rotterdam staan bovenaan.

Maar ook Doesburg (9,1 procent), Tiel (8,7) en Wageningen (8,3) zitten boven het landelijk gemiddelde van 8,2. Verder scoren hoog in de regio Rheden (8 procent), Doetinchem (7,9), Westervoort (7,3), Winterswijk (7,1) en Zevenaar en Culemborg (beide 6,7). Bijna de helft van de huishoudens die in 2016 van het minimum moeten rondkomen in de twee grote Gelderse steden, doen dat al tenminste vier jaar. Of deze mensen in armoede leven, is een kwestie van de definitie. Het CBS beschouwt armoede in Nederland als 'het hebben van onvoldoende geld (inkomen) om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht'. Onder lage inkomens verstaat het CBS, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, mensen die maandelijks moeten rondkomen van maximaal 1.000 (alleenstaanden) tot 1.900 euro (paar met twee minderjarige kinderen).