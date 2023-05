Gaan zitten aan een lege tafel mag niet en iets bestellen kan ook niet

Brandweer blust heidebrand in Best, gebied wordt nat gehouden om oplaaien vuur te voorkomen

BEST - De brandweer heeft dinsdagmiddag een heidebrand geblust in Best. Het gaat om een gebied van ongeveer 35 bij 35 meter aan de Erica. Om te voorkomen dat het vuur weer oplaait, wordt het verbrande gebied en de omliggende natuur nat gehouden.