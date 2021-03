Frietbakker Nick serveert nieuwe hap met een zoetje en een zuurtje: de kersenkroket

Paaspop schrapt rapper Bilal stilzwij­gend van line-up na geruchtma­ken­de livestream

18:41 SCHIJNDEL - Rapper en zanger Bilal Wahib is stilzwijgend van de line-up van het Schijndelse Paaspop geschrapt. Hij raakte afgelopen week in opspraak nadat hij een 12-jarige geld bood om zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream.