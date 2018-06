Frederick (71) 'wilde opgeven' na aanrijding op camping: 'Die lafaard reed gewoon door'

KERKDRIEL – Een 71-jarige man is vorige week woensdag levensbedreigend gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een auto. Dat gebeurde op de parkeerplaats van Camping Maaszicht in Kerkdriel, tegen het einde van de avond. De vrouw van het slachtoffer, de 53-jarige Ashley de Mug, is woest. ,,Die lafaard is gewoon doorgereden.”

Het slachtoffer, de 71-jarige Frederick Uttley, verlaat die avond de camping om even een korte wandeling te maken. Hij is zo terug, laat hij aan zijn vrouw weten. Op het moment dat hij de parkeerplaats wil oversteken gebeurt het: een stilstaande auto komt plots in beweging en rijdt met hoge snelheid achteruit.

Verliest bewustzijn

Uttley ziet de auto op zich af komen, probeert een stap opzij te zetten maar is te laat. Hij wordt vol geraakt, duikelt naar de grond en verliest het bewustzijn. Snel wordt duidelijk dat het foute boel is. Uttley bloedt hevig en ademt amper.

Hulpdiensten komen massaal ter plekke om hulp te verlenen. Op dat moment wordt het voor De Mug duidelijk dat het haar man betreft waarover de hulpverleners zich ontfermen.

'Heel laf'

Ze haast zich naar de parkeerplaats en praat met omstanders. ,,Ik hoorde dat de bestuurder van de auto nog heeft staan wachten op de hulpdiensten, maar vervolgens is doorgereden. Hij heeft geen informatie of wat dan ook achtergelaten. Heel laf, hij loopt daarmee weg voor zijn verantwoordelijkheid.”

Met grote spoed wordt de 71-jarige man naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Utrecht gebracht. Daar komt hij op de intensive care te liggen. ,,Hij heeft zes gebroken ribben, een klaplong en overal kneuzingen”, zegt De Mug. ,,Het was echt kantje boord. Op een gegeven moment had hij zo veel pijn dat hij niet meer verder wilde leven. Hij wilde opgeven.”

Longontsteking

Ondertussen gaat het met Uttley een stuk beter. Hij is langzaam herstellende, maar heeft nog wel veel last van een longontsteking die hij door ademhalingsproblemen heeft opgelopen. ,,Voor hem is het nu heel belangrijk dat de bestuurder van de auto gevonden wordt”, legt De Mug uit. ,,Hij wil graag weten hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en waarom de bestuurder is weggegaan.”

Volgens De Mug is de kans groot dat de gezochte persoon een bewoner van de camping is. ,,Je komt het terrein alleen op met een pasje, het moet dus wel een bekende van Maaszicht zijn”, vertelt ze. ,,Ik hoop dat hij het fatsoen heeft om op z’n minst zijn excuses aan te bieden. Mij man had wel dood kunnen zijn.” De Mug hoopt met haar verhaal dat getuigen van het ongeluk zich bij de politie melden.

Reactie politie

Een woordvoerder van de politie bevestigt de aanrijding, maar kan vanwege het lopende onderzoek weinig kwijt over de zaak. ,,We zijn ermee bezig en proberen te achterhalen wat er die avond precies is gebeurd. Dat die man is aangereden en zwaargewond is geraakt, dat staat wel vast.”