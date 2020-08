Frans-Italiaanse Strabrechtwolf zet provincie in hogere versnelling

Brabants nieuws Nieuwsover­zicht | Wordt carnaval op meer plaatsen afgelast door corona? - Helmond doet alles om rellen in de stad te voorkomen

22 augustus Carnaval 2020 was waarschijnlijk een brandhaard voor corona in Brabant. Komt daarmee Carnaval 2021 ook op losse schroeven te staan? In Geertruidenberg wel, maar de Brabantse Carnavals Federatie hoopt dat er nagedacht wordt over alternatief carnaval vieren. Ondertussen wordt op steeds meer plekken gereld door jongeren die zich vervelen of het niet eens zijn met de maatregelen. Ook in Helmond, waar de politie een 17-jarige heeft opgepakt voor opruiing. Dat en nog veel meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van zaterdag.