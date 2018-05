Frans en Ria kunnen niet meer slapen door warmtepomp van de buren: 'Levenssfeer is ernstig aangetast'

Frans en Ria deden hun verhaal in het consumentenprogramma Kassa in een item over warmtepompen. Het storende geluid is afkomstig van zo'n warmtepomp van de buren. ,,We hebben het meest last van de compressor en de ventilator. Die maken lawaai. En in deze situatie is de pomp op ons huis gericht."

De meeste warmtepompen produceren tussen de 50 en 70 decibel aan geluid. Dat is te vergelijken met een drukke kantoorruimte qua volume. Frans: ,,Het klinkt als een stationair draaiende dieselmotor. Die dreunt maar door. Dat wordt via de lucht naar ons huis verplaatst. Door de resonantie van de buurt wordt het geluid ook nog versterkt.Onze levenssfeer is ernstig aangetast. En dat ongewild. Wij willen dit niet."

Herstel

Voor zijn vrouw Ria is het zo mogelijk nog vervelender. Zij herstelt van een operatie en moet overdag veel rust nemen. ,,Je gaat je helemaal focussen op dat ding. Je wordt uit je slaap gehouden. Dat is knap irritant." De gevolgen ervan ervaart Ria heel de dag door. ,,Je wordt prikkelbaar en functioneert minder. Ik heb slaapmedicatie, waardoor ik overdag ook als een zombie rondloop."

Ze vraagt zich ook af waarom deze pompen geïnstalleerd mogen worden. Het antwoord daarop lijkt simpel; er is namelijk geen regelgeving. Frans en Ria hebben eerst geprobeerd het probleem op te lossen door met de buren te praten. Dat leverde niks op en al het contact verloopt nu via een advocaat. Verder navragen bij de gemeente Maasdriel, de Nederlandse Stichting Geluidshinder, GGD Rivierenland en het overkoepelend orgaan van installateurs uit de Bommelerwaard levert ook geen resultaten op.

Geen regelgeving

Erik Roelofse van de Nederlandse Stichting Geluidshinder legt uit waarom er geen pasklare oplossing is. ,,Er is geen landelijke regelgeving en in de plaatselijke verordeningen staat niet gespecificeerd wat onder burenoverlast valt. Ik snap niet dat er geen regels zijn. Het lijkt een vergeten iets. Warmtepompen zijn vrij nieuw, maar we hebben te maken met een toenemend probleem."

Maatschappelijk probleem

Hoe groot dat probleem kan worden, legt audioloog Wim Soede van het Centrum Audiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum uit. Als in heel Nederland warmtepompen worden geïnstalleerd zouden veel mensen daar last van kunnen krijgen. Soede verwacht op landelijk niveau dat zo'n tien tot twintig procent van de mensen last krijgt van de geluidsoverlast. Dat komt neer op maximaal 3,4 miljoen mensen. ,,Zij ondervinden dan zeer ernstige hinder. Dat wordt een maatschappelijk probleem, want die mensen functioneren minder goed."

De klachten zijn volgens Soede zeer serieus. ,,Het probleem is het langdurige, constante karakter. Dat zorgt ervoor dat je uit balans raakt. Je gaat je irriteren, je bloeddruk en hartslag gaan omhoog, slaapt slecht, wat zorgt voor psychische klachten. Je hersenen krijgen geen rust om te herstellen."

De buurvrouw heeft op advies van haar advocaat besloten om in Kassa niet te reageren op de zaak.