Frans Bauer wint ouvre award en hoe gaat Gwen van Poorten verkleed?

In Best verongeluk­te jongen is 18-jarige Yassine, inhaalac­tie ging mogelijk mis: ‘Onze geliefde zoon is overleden’

12:13 BEST/EINDHOVEN - De jongen die donderdagavond overleed bij een verkeersongeluk in Best, is de 18-jarige Yassine Doudou. Dat bevestigt een woordvoerder van de Eindhovense moskee Al Fourkaan tegenover het Eindhovens Dagblad.