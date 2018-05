Frans Bauer toont zijn nieuwe liefde en Marc van der Linden heeft het heet

Het gaat weer flink regenen in Brabant: wat kun je zelf doen tegen waterover­last?

29 mei BRABANT - Code oranje, lokaal kans op flinke onweersbuien, een hagelstorm en plensbuien. Iedereen is inmiddels wel bekend met de verschillende heftige weersverwachtingen die ons bereiken. Niet zelden resulteert zo'n flinke bui in grote wateroverlast. Ook dinsdagavond is de kans daarop groot en is er code oranje uitgegeven. Maar de schade daarvan kun je zelf dus beperken.