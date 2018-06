Frans Bauer niet blij met vernielingen en Sylvie Meis verliefd op de tribune met Spaanse zakenman

Frans Bauer is niet blij met het spoor van vernielingen dat afgelopen weekend werd aangericht in zijn woonplaats Fijnaart. In enkele straten werden kliko's op de rijbaan geplaatst, ook werd een dixi omgegooid. Een wijkagent twitterde daarover, en Frans retweette dat. Inmiddels is zijn verontwaardiging wel weer gezakt, genietend van een 'bakkie koffie' was Frans in alle vroegte alweer onderweg naar Maastricht.

Onderweg naar Maastricht!! Maar eerst bakkie koffie!! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 11 Jun 2018 om 0:30 PDT

Sylvie steekt nieuwe liefde niet onder banken op Roland Garros

Sylvie Meis en haar nieuwe vriend, de Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar, steken hun liefde voor elkaar niet langer onder stoelen of banken. Zondag bezochten ze samen de finale van het tennistoernooi Roland Garros. Daar zagen ze samen hoe Rafael Nadal in de finale zijn tegenstander Dominic Thiem versloeg.Na de finale was Sylvie aanwezig bij het diner en ging ze op de foto met de kampioen, zo blijkt uit haar Instagram Stories.

Mental Theo geniet groots

Vooral het oudere publiek moest even wennen aan de hardstyle-sessie van dj Mental Theo tijdens het concert Groots met de zachte G van Guus Meeuwis in Eindhoven. Guus en zeker Theo hebben echter genoten. Dinsdag is hij weer van de partij.

Wauw! Wat een ongelofelijk mooi weekend in Eindhoven, Groots genoten. Wie zie ik dinsdag? ❤️ • [ 📸 @tomdoms ] Een foto die is geplaatst door null (@djmentaltheo) op 11 Jun 2018 om 1:17 PDT

Nieky Holzken eet 'verrekte goeie' sushi

Kickbokser Nieky Holzken - met hippe bril - heeft zondagavond heerlijk gevarieerd gegeten in Asten. In het etablissement is onder andere Grieks eten te krijgen, maar ook sushi behoort tot de mogelijkheden. En dat laatste is volgens Nieky 'verrekte goeie'.

Gister echt top gegeten in asten bij @dimieustra bedankt maat tot binnenkort #grieks #maarooksushi #enverrektegoeie Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 11 Jun 2018 om 2:15 PDT

Darter Michael van Gerwen is duidelijk in zijn nopjes met het veroveren van de Gibraltar Darts Trophy. 'Heel blij dat ik weer een titel heb gepakt', zegt de Vlijmenaar op Instagram.