Frans Bauer is zo kaal als een biljartbal en Marc van der Linden is gegroeid

A58 Moergestel - Oirschot weer in knelpunten top 5

12:18 BRABANT- De filezwaarte in Nederland is de eerste helft van dit jaar twintig procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo meldt de ANWB. In Brabant staan we het vaakst stil tussen Moergestel en Oirschot. Ditzelfde knelpunt stond vorig jaar ook al in de top vijf.