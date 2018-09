Frans Bauer in de weer met schroevendraaiers en Memphis is 'fresh'

Franske regelt het allemaal

Franske regelt het allemaal. Althans, dat zegt hij zelf. Het is ons niet helemaal duidelijk wat er staat te gebeuren, maar duidelijk is dat de zanger uit Fijnaart vandaag flink gaat zweten. Hij gaat klussen en wij zijn razend benieuwd naar het eindresultaat.

One of the best days ever

Op de schitterende Großglockner in Oostenrijk beleeft dj La Fuente naar eigen zeggen één van de beste dagen uit zijn leven. Hij danst, springt en huppelt over de bergpas heen, gefilmd uit één van zijn dure auto's. Lekker gek doen Job! Wij vinden het leuk.

Een fijne verjaardag voor mevrouw Thomas

PSV-voetballer Ryan Thomas is een gelukkig man. Deze zomer maakte hij de mooie overstap van PEC Zwolle naar Eindhoven, en vandaag is zijn lieve vriendin jarig. De 23-jarige Thomas wenst haar met een kiekje op Instagram een fijne verjaardag.

Rico focust op de ring

Oef! Je zou maar tegenover hem in de ring staan. Dat is voor velen natuurlijk sowieso al een angstbeeld, maar met deze muts ziet Rico Verhoeven er misschien wel nog iets stoerder uit. Hij plaatst de foto samen met wat motiverende woorden.

Memphis is helemaal 'fresh'

Fresh. Zo noemt Memphis Depay zichzelf. Dat mag ook wel, met zo'n mooie outfit. ,,You know I'm going to be seen!" Samen met de nodige promotie scoort Memphis er weer tienduizenden likes mee.

MVG speelt eens een keer thuis

Meestal vinden de dartwedstrijden van niveau natuurlijk plaats in Groot-Brittannië. Dat de Brabanthallen volgend jaar een keer het decor zijn van een mooi toernooi, is voor MVG dus heel fijn. ,,Eindelijk een keer een echte thuiswedstrijd voor me", zegt hij. De darter uit Boxtel roept iedereen op om te komen kijken.