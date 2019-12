Frans Bauer in de verf gezet en Michael van Gerwen geeft een kijkje achter de schermen

Eindho­venaar Joël S. veroor­deeld tot 6 jaar cel en tbs voor doodsteken studente Sarah Papenheim

11 december EINDHOVEN/ ROTTERDAM - De 24-jarige Joël S. is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging door de rechtbank van Rotterdam voor het doodsteken van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim. Hij is vrijgesproken van moord, maar heeft bekend dat hij zijn 21-jarige huisgenote doodstak in het studentenhuis in Rotterdam op 12 december vorig jaar. Verslaggever Folkert van der Krol is aanwezig in de rechtbank en doet live verslag.