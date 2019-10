Frans Bauer heeft groot nieuws en Steven Brunswijk is op zoek naar uitdagingen

Pinguïns bij kanaal in Helmond? Zwarte weduwe in Eindhoven? ‘Stadsmen­sen herkennen dieren niet meer’

13 oktober EINDHOVEN - Zouden er echt pinguïns zitten bij het kanaal in Helmond, zoals iemand laatst doorgaf? Op de meldkamer van de Dierenambulance in Zuidoost-Brabant weten ze inmiddels wel beter. Ze krijgen hier meldingen van de gekste dieren in nood. ,,Het lijkt of vooral mensen uit de stad dieren niet meer herkennen‘’, zegt Pascale Attema van de meldkamer in Eindhoven. Samen met haar collega's zette ze de meest opvallende meldingen op een rij.