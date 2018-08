Frans Bauer betrapt dief op heterdaad en Beertje van Beers straalt in het roze

Daarom is het zo druk op de Brabantse huisartsen­pos­ten: 1.300 telefoon­tjes in een weekend

11 augustus TILBURG - Het is een landelijk beeld: de huisartsenposten lopen over. Ook op de centrale dokterspost aan de Lage Witsiebaan in Tilburg staan de telefoons roodgloeiend en zit de wachtkamer vol.