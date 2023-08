Frank vertegenwoordigt bewoners vesting Heusden: ‘Het is soms te druk, we willen geen Valkenburg worden’

Vertraging bij rechtszaak tegen organisa­tie Bests ‘foutenfes­ti­val’ Alaparada; afhande­ling faillisse­ment duurt jaren

BEST - De jarenlange soap rond het financieel desastreus verlopen festival Alaparada in Best duurt voort. De rechtszaak tegen de organisatoren is uitgesteld. De organisatie wordt door de curator voor de rechter gedaagd, nadat eerder een gedupeerd bedrijf via die weg al zijn gelijk haalde.