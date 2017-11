Fotowedstrijd Brabant in Beeld levert een mooie oogst aan foto’s op

BREDA - De genomineerden voor de fotowedstrijd Brabant in Beeld zijn bekend. De 18 genomineerde foto's zijn van 18 november tot 8 december te zien in de Willem Twee in Den Bosch.

Een indringende serie over stalbranden in de varkenssector tot een close-up van de zo gevreesde buxusmot. De genomineerden voor de fotowedstrijd Brabant in Beeld zijn bekend. De jury, bestaande uit kunst- en fotojournalistieke professionals, is tevreden over de inzendingen. ,,Het is een hele mooie oogst”, zegt Lucas van Houtert, voorzitter van de jury en hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. ,,We hebben in Brabant toegewijde fotografen die oog hebben voor detail maar vooral met veel passie foto’s maken. Op dit niveau hadden we gehoopt. Een heel mooi eerste begin.”

Categorie Natuur erg populair

De fotowedstrijd Brabant in Beeld staat in het voorportaal van de tentoonstelling van World Press Photo die van 18 november tot en met 8 december te zien is in de Spiegelzaal van Willem Twee in Den Bosch. Amateur- en professionele fotografen konden in zes categorieën foto’s insturen. In totaal zijn er 547 foto’s ingestuurd. Met bijna 300 foto’s was de categorie Natuur het meest populair. ,,De inzendingen zijn zeer divers”, zegt Van Houtert. ,,Van de natuur in al zijn grootsheid tot de natuur op de vierkante millimeter ontleed. Sommige foto’s zijn zelfs abstract en kunstzinnig.”

Half oktober kwam de jury, bestaande uit Lucas van Houtert, Rolf Finders, Ruud Geven, Ilse Wolf en Kees Martens bijeen. ,,Het was niet eenvoudig om als jury keuzes te maken. Maar uiteindelijk staan we allemaal achter de genomineerden”, zegt Van Houtert. Volgens Ruud Geven van Stichting Wereldbeelden zijn het ijzersterke foto’s en goede documentairebeelden.

Geluidsorkaan

De inzendingen in de categorie Algemeen nieuws zouden zeker niet misstaan in de krant. Bijvoorbeeld de foto van de geluidsorkaan van Volbeat, tijdens een optreden op Strijp-S in Eindhoven. ,,Mooi licht in het publiek”, zegt fotojournalist Kees Martens over deze foto. Chef uit van BN DeStem Rolf Finders is vooral verbaasd over de goede foto’s in de categorie portret. Bijvoorbeeld van een deelneemster aan de Roze Maandag tijdens de kermis in Tilburg. En documentairefotograaf Ilse Wolf is gecharmeerd van de inzending met ouderwetse straatfotografie. ,,Daar houd ik echt van.”

De jury heeft ook een categorie moeten schrappen, namelijk sport. ,,In deze categorie hebben we over het algemeen te weinig goede inzendingen gekregen”, zegt Van Houtert. ,,We denken dat Brabant meer te bieden heeft op het gebied van sport. Daarom is besloten deze categorie buiten beschouwing te laten.”

In de Spiegelzaal van Willem Twee in Den Bosch is vanaf 18 november de fototentoonstelling van World Press Photo te zien.

Stemmen

De 18 foto’s van de 15 genomineerden zijn gelijktijdig met de fototentoonstelling van World Press Photo in de Willem Twee in Den Bosch te zien. Daarnaast dingen de kanshebbers mee naar de door Canon beschikbaar gestelde camera. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen vanaf de opening tot en met 3 december stemmen op hun favoriete foto. Dat kan via een zuil die op de tentoonstelling staat of via bd.nl/brabantinbeeld. De winnaar wordt op 8 december bekendgemaakt. Brabant in Beeld is een samenwerking tussen Brabants Dagblad, BN DeStem, Eindhovens Dagblad, Stichting Wereldbeelden en Canon Nederland N.V.

Genomineerden Brabant in Beeld

Algemeen nieuws (31 inzendingen): Cas van der Voorn, Anke Postma, Netty van Iersel. Dagelijks leven (95 inzendingen): Arnold Bertens, Bob van Brunschot, Henry Schreuders. Hedendaagse kwesties (49 inzendingen): Jack Tummers, Debbie Schoone, Ingrid Molenaar. Mensen (63 inzendingen): Hans van Dongen, Arnold Bertens, René Alink. Natuur (296 inzendingen): Gijs de Reijke, René Schipperen, Gijs de Reijke. Sport (13 inzendingen): geen genomineerden.