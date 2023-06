Foto-expo in Eindhoven doorbreekt taboe rond intersekse: ‘Het was zware kindermishandeling’

Slechts tien trekkers vanuit Schaijk richting Den Haag, maar daar geldt nu wel een noodbevel

SCHAIJK - Een klein groepje FDF-boeren uit de regio verzamelde zich donderdagochtend om 05.00 uur met hun trekkers in Schaijk, om samen op te trekken naar Den Haag. Daar staat het debat in de Tweede Kamer over de mislukte poging om een Landbouwakkoord te sluiten op het programma.