Forum voor Democratie valt nóg verder uit elkaar in Brabant, De Bie begint eigen fractie en neemt twee FVD’ers mee

BUas moet af van bescheiden imago, zegt Jorrit Snijder: ‘Op deze kleine campus gebeuren grootse dingen’

8 juni BREDA - Is het de Brabantse nuchterheid? Of zorgt de kleinschaligheid van BUas voor een Calimerocomplex? Feit is dat de onderwijsinstelling zich vaak te bescheiden opstelt, vindt bestuursvoorzitter dr. Jorrit Snijder. ,,Als je ziet wat op onze campus gebeurt en waar we allemaal bij betrokken zijn, dan verdient dat een groter podium.”