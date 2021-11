Forum voor Democratie-lijsttrekker zonder QR-code verstoort lijsttrekkersdebat Land van Cuijk

Nieuwsover­zicht | 30 jaar cel voor ombrengen moeder, vrouw en kinderen - Glow gaat door mét hek

,,Vier afschuwelijke feiten, waarmee de verdachte onherstelbaar leed heeft toegebracht”, aldus de rechtbank vandaag over de viervoudige gezinsmoord in Etten-Leur. Maar tot veler verbazing kreeg Onur K. geen levenslange gevangenisstraf aan zijn broek. En de verschillende locaties van lichtfestival Glow in Eindhoven worden ‘afgehekt’. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag 4 november.

4 november