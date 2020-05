Forum voor Democratie kijkt al verder dan Brabant: ‘In maart grote slag slaan’

DEN BOSCH - Forum voor Democratie ziet zijn deelname in het Brabantse bestuur als kleine stap op weg naar een grote: een klinkend resultaat bij de Tweede Kamer-verkiezingen in maart. ,,Daar moet het gebeuren als we écht iets willen veranderen.”

Meedoen in Brabant is vooral een opmaat naar meer, zo valt te horen in alle geledingen van de partij. Landelijk leider Thierry Baudet, nestor in Brabant Hans Smolders en Forum-stemmer Peter Verstegen kijken allemaal al verder dan de provinciegrenzen. ,,Ik denk dat dit laat zien dat wij een partij zijn die kán samenwerkingen”, zegt partijleider Baudet in zijn eigen journaal. ,,Ik hoop dus ook dat vanuit Brabant een bredere werking uitgaat, die misschien straks ook in andere provincies en uiteindelijk ook landelijk gaat doorwerken.”

Verandering

Tilburger Smolders, die als nestor fungeert in de Brabantse tak van Forum, noemt de deelname in de provincie ‘een kleine stap’. De grote stap volgt wat hem betreft volgend jaar op 17 maart, als Forum zijn slag moet slaan in de verkiezingen voor de Tweede Kamer. ,,Daar moet het gebeuren als we écht iets willen veranderen. Als provincie heb je toch veel uit te voeren van wat in Den Haag wordt beslist. Daar moeten we zorgen dat het anders gaat.” Smolders gaat de landelijke tak van de partij daarbij ondersteuning, zoals hij dat ook in Brabant deed.

Quote Landelijk laten zien dat Forum best mee kan besturen Peter Verstegen, Forum-stemmer

Ook Brabantse Forum-stemmers zien de deelname in het provinciebestuur als opmaat naar meer. Zo vindt Peter Verstegen uit Vierlingsbeek het vooral belangrijk dat de nieuwe coalitie in Brabant ‘overleeft’. ,,Zodat we landelijk laten zien dat Forum best mee kan besturen.”

‘Kans op kabinet heel groot’

Ook buiten de partij wordt de Brabantse deelname gezien als proef voor Forum voor Democratie. VVD-coryfee Hans Wiegel voorspelde bij WNL op Zondag: ,,Als dit een succes gaat worden in Brabant is de kans dat de partij in het kabinet komt heel groot.” Wiegel vindt dat Forum in Brabant laat zien dat het bereid is om compromissen te sluiten. Wel vindt hij dat Baudet af en toe zijn toon moet matigen. ,,Mijn vriend Baudet moet zich af en toe weten in te houden.” Wiegel doelt daarmee op opmerkingen waarmee Baudet diens (politieke) tegenstanders keer op keer de gordijnen in jaagt.

Quote Als dit een succes gaat worden in Brabant is de kans dat de partij in het kabinet komt heel groot Hans Wiegel, VVD-coryfee

Dat Forum nu al verder kijkt dan Brabant is best bijzonder. De partij heeft nog geen week geleden het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd met coalitiepartners VVD, CDA en Lokaal Brabant. De nieuwe gedeputeerden, Eric de Bie en Peter Smit, moeten nog officieel worden benoemd. Dat gebeurt komende vrijdag, als de oppositie mag schieten op de plannen van de nieuwe coalitie. Die worden wisselend ontvangen: boeren zijn blij met extra tijd, de cultuursector loopt te hoop tegen aangekondigde bezuinigingen.