Forum-lijstduwer Hans Smolders: 'Mensen zijn het zat. Dat blijkt opnieuw’

23:18 DEN BOSCH - Christophe van der Maat, de uit Breda afkomstige VVD-lijststrekker, moet toch even het zweet van zijn voorhoofd wissen. Zijn partij lijkt weer de grootste te worden in Provinciale Staten van Brabant. Dat blijkt in ieder geval uit de exit poll. Maar het is krap aan. Van der Maat voelt de hete adem van Forum voor Democratie in zijn nek.