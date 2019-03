‘Forum de winnaar in Brabant, VVD blijft de grootste’

video + kaartjeForum voor Democratie is ook in Brabant de grote winnaar van de provinciale verkiezingen. De opluchting bij de gevestigde partijen was begin van de avond voelbaar toen de VVD volgens de exitpoll de grootste leek te blijven. Bij de uitslagen van de eerste gemeenten leek het nog een nek aan nek-race te worden. Gaandeweg de nacht leek de VVD met 10 zetels toch de grootste te worden. De stemmen van de laatste gemeenten worden vanochtend geteld.

De opmars van Forum voor Democratie is het grootst in West-Brabant. Zo werd de partij onder meer in Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen de grootste, ook in Tilburg en Waalwijk was dat het geval. In Oost- en Zuidoost-Brabant kent het CDA traditioneel een aantal uitschieters, zo werd de partij de grootste in Meierijstad en Bernheze.

In Den Bosch werd de VVD met 16 procent van de stemmen met enige afstand de grootste, al verloor de partij ook hier iets. De Brabantse hoofdstad volgde grotendeels de trends die in heel Brabant te zien waren: licht verlies voor bijna alle grotere partijen, winst voor GroenLinks en een grootste entree van FvD, dat in Den Bosch de tweede partij werd. In het traditionele bolwerk Oss wist de SP zich net te handhaven als grootste partij, al verloren de socialisten daar ook. FvD werd in Oss de tweede partij.

In Eindhoven werd de VVD nipt de grootste met 13,7 procent van de stemmen. GroenLinks zat daar kort achter, FvD werd na D66 de vierde partij. De Partij voor de Dieren - die in Brabant hoogstwaarschijnlijk zijn twee zetels behoudt - had in Eindhoven een behoorlijke uitschieter met 5,5 procent van de stemmen. In Breda wist de VVD met 20,7 procent de grootste te blijven en volgde Forum als derde partij na D66.

Nieuwe coalitie

De bal om een nieuwe coalitie te gaan vormen, ligt dus bij de VVD. Lijsttrekker Christophe van der Maat moet hoe dan ook op zoek naar andere partijen. Alle vier de partijen die in Brabant de afgelopen vier jaar aan de knoppen zaten, schreven namelijk in meer of mindere mate rode cijfers. De SP kreeg de grootste klappen en zou van negen naar vijf zetels duikelen. De PvdA houdt waarschijnlijk de vier zetels, maar zakte in percentage. Het verlies bij D66 - van zeven naar vijf zetels - zou dan weer meevallen; de partij lijkt de afgelopen weken iets te zijn opgekrabbeld. Mogelijk ten koste van GroenLinks, dat wel van drie naar vijf ging, maar op iets meer hoopte.

Het CDA is in Brabant de komende vier jaar de derde partij; met zeven zetels noteerde ook de grootste oppositiepartij een klein verlies. De PVV verloor fors terrein aan FvD en zakte van zeven naar vier.

