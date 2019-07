Fort Oranje, van drukke camping naar braakliggend terrein

Toen en NuRIJSBERGEN - Ooit was het een florerende camping, maar van dat alles is niets meer te zien. Oude satellietfoto’s geven een verrassende kijk op de voormalige camping Fort Oranje in Rijsbergen. Deze zomer nemen de Brabantse kranten een aantal plekken met satellietfoto’s onder de loep. Deze week Fort Oranje, de camping die landelijk bekendheid kreeg door een tv-programma en later gedwongen werd gesloten.

Fort Oranje. In 2005 oogt het vanuit de lucht als een camping zoals er zovelen zijn: straatjes haaks op elkaar met aan weerszijden chalets of stacaravans en een blauw zwembad. Zo'n 13 jaar later is er weinig over van dit alles. De straatjes zijn nog duidelijk zichtbaar, maar de stacaravans zijn op een enkeling na verwijderd. Het zwembad is nog zichtbaar, maar oogt niet meer helderblauw.

In 2017 nam de gemeente Zundert camping Fort Oranje over. In fases werd het recreatieterrein ontruimd. Van de bijna duizend bewoners die er ooit verbleven, woont er nu nog een handjevol mensen.

