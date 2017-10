Forse rookontwikkeling bij grote brand in stapel matrassen in Son

SON - Voor de derde keer in een jaar tijd is een berg afval bij verwerkingsbedrijf Baetsen Recycling op industrieterrein Ekkersrijt in Son in de brand gevlogen. Zaterdagmiddag kort na 16.00 uur vatte een flinke stapel matrassen vlam. De rookwolk trekt over een nabijgelegen woonwijk in Son en Breugel.

Om 17.40 uur is een NL-Alert verstuurd naar omwonenden waarin wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten bij overlast. Ook moet ventilatie worden uitgezet.

De brandweer laat weten het vuur gecontroleerd uit te zullen laten branden omdat blussen van de grote stapel matrassen lastig is. Ook proberen brandweerlieden te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen afval. Volgens hoofdofficier van dienst Ton Driessen van de brandweer lijkt dat te gaan lukken. De brandweer is met onder meer een hoogwerker, twee blusvoertuigen en een crashtender ter plaatse. Later werd ook ander materieel ingezet en meer manschappen. Rond 18.00 uur was de brand grotendeels onder controle, maar brandde het nog wel flink. Dat kan ook nog wel enkele uren duren, aldus Driessen.

Volledig scherm © ED

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Dit is de derde brand dit jaar bij het recyclingbedrijf. Ook toen ging het om brand in bergen afval. Omdat de opslag in aparte delen afgescheiden is door betonnen muren, blijft de omvang van het vuur steeds beperkt.

Rook

De grote rookpluim was vanuit Eindhoven te zien. De brandweer schaalde al snel op naar 'middelbrand'. De omgeving is afgezet voor het verkeer en ook het fietspad langs het Wilhelminakanaal bij Baetsen is afgesloten vanwege de hevige rookontwikkeling. Ook in het dorp Son en in Breugel is de rook te zien en te ruiken.

Omdat rook altijd ongezond is wordt omstanders en omwonenden aangeraden weg te blijven uit de rook. De brandweer verricht metingen om nauwgezet in de gaten te houden of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Volgens de brandweer gaat het om lage concentraties. In het dorp is het relatief rustig op straat, maar niet iedereen blijft binnen.

Op het terras bij cafetaria Henries Place aan de Nieuwstraat wordt net de frites rondgedeeld aan een grote tafel. ,,Thuis hebben we de ramen en deuren dicht, maar we hebben er eigenlijk geen last van. Paniek? Nee dat al zeker niet", klinkt het opgewekt. Verderop in de De Bontstraat gaat het leven gewoon verder. Een ouder echtpaar is in de tuin aan het werk. ,,Ja die brand, daar hebben we wel van gehoord", zegt zij, terwijl achter haar rug de rook goed te zien is. Maar nee, de melding dat de ramen en deuren dicht moesten, heeft zij niet gehoord.

Bij zorgcentrum Berkenstaete van zorggroep Archipel is de boodschap wel aangekomen. De ramen van het centrale gedeelte zijn gesloten, de zelfstandige bewoners zijn gewaarschuwd.

Volledig scherm © Bert Jansen

Volledig scherm Het fietspad langs het Wilhelminakanaal bij Baetsen is afgesloten vanwege de hevige rookontwikkeling. © ED

Volledig scherm © ED

Volledig scherm © ED

Volledig scherm © ED