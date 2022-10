Fluistermusical is onvergetelijk avondje uit: ‘Beetje rare avond hè?’

met video Geert Wilders is in Bakel: volle bak bij inloop­avond over komst asielzoe­kers

BAKEL - Geert Wilders is aangekomen in Bakel. Hij is dinsdagavond in het dorp om te protesteren tegen de mogelijke komst van 300 asielzoekers op het terrein van De Zorgboog. In de sporthal waar Wilders aanwezig is, is het volle bak. Er zijn zo'n vijfhonderd geïnteresseerden op de avond afgekomen.

11 oktober