Floor Peters ziet ook voordelen in vroegtijdig einde schaatscarrière: ‘Ik kijk uit naar weer carnaval vieren’

NAC heeft Plat niet meer nodig en zet aanvoerder op de transfer­lijst

Een half jaar nadat NAC hem transfervrij overnam van het gepromoveerde FC Volendam en een tweejarig contract onder de neus schoof, is het einde verhaal voor Alex Plat. De clubleiding heeft hem te kennen gegeven dat hij per direct apart van de groep traint en mag uitkijken naar een andere club.

9:32