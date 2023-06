Flinke buidel met geld nodig voor voetbalclub Irene en sportpark De Brand

SINT-MICHIELSGESTEL - Sportclubs in Sint-Michielsgestel moeten nog een tijd wachten voordat ze nieuwe accommodaties krijgen. Het gaat onder meer over sportpark De Brand in Berlicum en voetbalclub VV Irene in Gemonde. In Berlicum moet er zeker 500.000 euro bij voor een ‘adequate voorziening’, in Gemonde drie ton.