Flink overbieden bij het kopen van een huis gebeurt steeds vaker, ook in Brabant

Verkoopprijs 8 procent hoger

Son en Breugel spant in onze provincie de kroon: daar lag de uiteindelijke verkoopprijs van een woning vorig jaar gemiddeld 8 procent hoger dan de vraagprijs. In Gilze en Rijen was dat 7,4 procent, in Geldrop-Mierlo 6,3 procent. In zeventien gemeenten elders in het land werd gemiddeld zelfs meer dan 10 procent overboden. Het gaat daarbij met name om gemeenten in de Randstad.