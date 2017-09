Flink aantal vuurwapens ontdekt in opslagbox tijdens onderzoek naar drugslab

Dode (55) bij liftongeval kledingzaak Geldrop raakte met hoofd bekneld

12:58 GELDROP - De 55-jarige vrouw die woensdag omkwam bij een bedrijfsongeval in de winkel Miller & Monroe in Geldrop was in dienst van de winkelketen. Dat heeft het bedrijf donderdagochtend bekendgemaakt.